Blinde er bekymrede for elektriske løbehjul

El-løbehjul er hurtige og lydløse, og det kan være til risiko for blinde og dårligt gående. Udvalgsformand lover at holde øje med udviklingen.

Som landets fjerde kommune har Vejle nu fået elektriske løbehjul. Det er en miljøvenlig transportform og kan måske få flere til at droppe bilen.

Men de nye løbehjul er også hurtige og lydløse, og det kan ramme sikkerheden for blinde og dårligt gående. Det siger Søren Jensen fra Dansk Blindesamfund i Vejle.

- Jeg er meget bekymret. Løbehjulene kan jo køre 20 kilometer i timen, og hvis man som blind eller dårligt gående ikke kan høre løbehjulene, så har man ingen chance for at undvige. Mange steder i Vejle skal man krydse cykelstier, blandt andet for at tage bussen eller komme ud i et fodgængerfelt, siger Søren Jensen.

Værre end almindelige cykler

Almindelige cykler er også lydløse, men han er mere bekymret for de elektriske.

Hvis det går galt med et løbehjul, så kan det gå rigtig galt. Så vil jeg faktisk hellere rammes af en almindelig cykel Søren Jensen, Dansk Blindesamfund, Vejle

- Jeg går til emnet med et åbent sind og vil gerne høre mere om sikkerheden. Men hvis det går galt med et løbehjul, så kan det gå rigtig galt. Så vil jeg faktisk hellere rammes af en almindelig cykel, hvis uheldet er ude, siger Søren Jensen.

Læs også Vejle har fået 100 elektriske løbehjul

Uro i andre byer

De nye el-løbehjul findes allerede i København, Aarhus og Odense, og her har de skabt debat.

Odense fik 250 el-løbehjul i mandags, og ifølge Fyns Politi har mange fynboer ringet til politiet, fordi de føler sig utrygge og generet af de nye løbehjul.

Skal køre som cyklister

I Vejle Kommune holder man øje med, hvordan det går, lover Gerda Haastrup Jørgensen, som er formand for Teknisk Udvalg.

Løbehjulene skal, ligesom cykler, køre på cykelstier og på gaden, de må ikke bruges på fortove og i gågaden Gerda Haastrup Jørgensen (V), formand for Teknisk Udvalg i Vejle

- Vi skal fortælle folk, at det er vigtigt at tage hensyn tll hinanden. Løbehjulene skal, ligesom cykler, køre på cykelstier og på gaden, de må ikke bruges på fortove og i gågaden. Der skal det være trygt at gå, også hvis man er handicappet, siger hun.