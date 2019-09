Bliv projektleder på efterskole

Alle efterskole har et speciale. Nogle har fokus på musik, andre på gymnastik. På Brejning Efterskole satser de på projektledelse.

Gymnastikdrengene søger een slags efterskole, hestepigerne en anden. Musikbørn leder efter musik-efterskoler, og hvis du er til naturvidenskab, så er der også en skole for dig. På Brejning Efterskole satser de på projektledelse.

- Det er derfor, at jeg kan stå her - lige før de nye elever og deres forældre kommer - og være fuldstændig afslappet. Det er nemlig ikke mig, der har planlagt og styrer det, det er heller ikke lærerne. Det er eleverne selv, der sørger for, at det hele gennemføres til punkt og prikke, fortæller Lone Frankel Goul, forstander på Brejning Efterskole.

Alle eleverne får en projektlederuddannelse i løbet af deres år på efterskolen, og træningen starter fra dag ét. De lærer at vurdere egne evner, hvad der skal til, og hvordan de får det skaffet frem, sådan i runde tal. Lærerne er særlig uddannede til at undervise i emnet, og efterskolen har et samarbejde med IBC i Kolding. Eleverne har også været med i et lokalt projekt, der skal udvikle Brejningområdet.

Forspring i gymnasiet

- De kan også bruge det i deres eget liv. De kan bruge det, når de skal vælge uddannelse, og de kan bruge det, når de er i gang med en uddannelse. Vi får faktisk mange tilbagemeldinger om, hvor meget foran vores elever føler sig i forhold til deres jævnaldrende, når de kommer i gymnasiet., siger forstanderen.

