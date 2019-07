Jubel i Esbjerg: Bliver starthavn for verdenskendt kapsejlads

Der bliver igen kaldt til folkefest på kajen, når The Tall Ships Race ankommer til Esbjerg om tre år. Esbjerg får æren af at være starthavn for den traditionsrige kapsejlads.

Der er nærmest garanti for et imponerende skue, når Esbjerg om tre år endnu en gang lægger havn til The Tall Ships Race.

Organsationen bag den verdenskendte kapsejlads, Sail Training International, har netop offentliggjort, at Esbjerg igen er at finde på listen over havne, som får besøg af de mange sejlbærende skibe i 2022.

Denne gang er Esbjerg øverst på listen over havne og det betyder, at byen skal være starthavn for hele begivenheden, oplyser Esbjerg Kommune.

- Vi sendte ansøgningen om at få The Tall Ships Races til Esbjerg umiddelbart efter at have haft værtsskabet i 2018. Arrangementet var på alle måder en kæmpe succes, og mange gode kræfter bakkede op om den vellykkede afvikling. I den efterfølgende evaluering udtrykte mange et ønske om, at Esbjerg skulle gentage succesen. Derfor er det fantastisk, at vi igen får lov til at invitere til kæmpe maritim fokefest på havnen i Esbjerg, fortæller en jublende Esbjerg-borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V).

Starthavn for allerførste gang

Da Esbjerg havde Tall Ships Race i fjor, lagde cirka en halv million mennesker vejen forbi havnebyen for at se med fra kajkanten. Byen har indtil videre været vært for kapsejladsen fire gange - nemlig i 1993, 2001, 2014 og 2018. Det er dog første gang nogensinde, Esbjerg får lov til at blive starthavn for hele begivenheden.

- Publikum vil sikkert ikke lægge særligt mærke til, at vi bliver starthavn i 2022. Her vil festlighederne og aktiviterne på havnen være nogenlunde i den stil, vi kender. Til gengæld er der en helt særlig stemning på skibene, når de samles for at starte på årets kapsejlads, siger Villy Grøn, eventchef i Esbjerg til TV SYD.

I 2022 vil arrangementet strække sig fra den 7. juli og frem til den 10. juli, hvor skibene begiver sig mod Harlingen i Holland.