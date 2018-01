Blod har ikke ledt til ansvarlig for hærværk på kirke

Da Kvaglund Kirke i nat fik smadret 14 vinduer, blev der efterladt blodspor. Men gerningsmanden er ikke fundet.

Hvorfor en person smadrede 14 vinduer i Kvaglund Kirke, ved man endnu ikke.

Der blev ikke stjålet noget fra kirken, og der var heller ikke tegn på, at der var forsøgt indbrud. I stedet var vinduernes yderste glas blevet slået i stykker - og måske af en bar næve, mener politiet.

Der blev hvert fald fundet blondstænk ved vinduerne. Derfor gik Syd- og Sønderjyllands ud fra, at gerningsmanden måske rendte rundt med sår eller rifter.

- Noget tyder på, at gerningsmanden er kommet til skade, idet der er fundet blodstænk nogle af de knuste ruder på gerningsstedet, sagde vagtchef Ivan Gohr Jensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Her søndag aften er der endnu ikke fundet nogen ansvarlig for handlingerne, selvom gerningsmanden kan have efterladt spor af blod.

- Der er ikke noget nyt i sagen siden i morges. Ingen gerningsmand, oplyser Søren Strægaard, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet søger stadig vidner til episoden.

Tidligere søndag talte TV SYD også med sognepræsten i kirken, der tror, at det er en vred person, der har ødelagt kirkens vinduer.