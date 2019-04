Blomsterhandler åbner fremtidens butik

Ny teknologi gør det muligt at holde åbent døgnet rundt. Og personalet holder mere fri.

Køb blomster, når du vil. Dag eller nat, weekend, helligdag, køb, når det passer dig bedst.

Blomsterhandler Marie Garbenfeldt fra Kolding har måske fundet detailforretningernes gode svar på angrebet fra e-handlen, som trækker butiksdød og tomme forretninger i sit digitale spor.

Hendes butik på Haderslevvej, Fleurie, lukker op, når du vil. Metoden er simpel og måske genial.

Pludselig kan vi holde fri i weekenden og på helligdage, og butikken er alligevel åben. Marie Garbenfeldt, blomsterhandler, Kolding

Sådan gør du

Du sender en sms til 1272 med teksten blomst.

Du modtager en kode til døren.

Du trykker din kode, og døren går op.

Du vælger dine blomster og betaler med MobilePay.

Du lukker døren og går.

Tilfredse kunder og personale

Jeg ved ikke helt, hvor ideen kom fra, siger Marie Garbenfeldt, men jeg var nødt til at gøre noget, og pludselig var den der, den gode ide, som både giver tilfredse kunder og personale.

- Pludselig kan vi holde fri i weekenden og på helligdage, og butikken er alligevel åben, siger en glad blomsterhandler.

Hun fortæller, at kolleger fra hele landet har kontaktet hende for at høre, om det måske også kunne være noget for dem.

Og det kunne det måske godt være. Markedschef Lone Rasmussen fra Dansk Erhverv siger til JydskeVestkysten, at butikker, som på denne måde tager den nye teknologi i brug, differentierer sig fra konkurrenterne.