Ei blot til lyst står der over Gamle Scene på Det kongelige Teater i København. Det er for, at tilskuerne skal tænke på, at det ikke kun er sjov det hele, til slut skal vi dø allesammen, ynkeligt som Shakespeares Richard III, der jo gik ynkeligt ned på heste. Eller på anden måde.

Restaurant Lyst i Fjordenhus er kun til lyst. Absolut kun til lyst. Fjordenhus er i en liga for sig selv, og det er meningen, at restauranten skal leve op til huset. Olafur Eliasson har tegnet huset og indrettet restauranten.

Noget af det første man møder, når man lige har fået et glas boblevand i hånden, er et meget avanceret barometer, der nærmest er et kunstværk i sig selv.

Det avancerede barometer, der bestemmer, hvad der skal på tallerkenen.

- Et af de løfter vi har givet os selv og vores gæster er, at vi hver dag arbejder med udgangspunkt i de fire elementer. Menuen kommer til at tage udgangspunkt i dét, luft, vand, ild og jord, og det samme gør tilberedningen, fortæller Daniel Bro Schmidt, direktør, Restaurant Lyst, Vejle.

Det er også meningen, at gæsterne skal flytte sig mellem retterne. Man skal ikke bare blive siddende på sin flade. Og det skifter også fra dag til dag, hvornår man skal flytte sig. Der er så også kun 28 gæster at flytte rundt med.

Vi er ikke klar over, hvad det her er, men mon ikke det er godt.

- Konceptet er meget baseret på bæredygtighed og lokale råvarer. Så vi får alt inden for en radius af 160 kilometer, fortæller køkkenchef Daniel McBurnie.

- Nu håber jeg, at det kommer til at spille sammen. At man ikke kun ser på indretningen og slet ikke kan nyde den gode mad, eller at man slet ikke ser omgivelserne, når det nu er så god mad. Vi prøver at lave en totaloplevelse, siger Olafur Eliasson.

Det er selve restaurantrummet, mere normalt bliver det ikke på Lyst

- Vi vil meget gerne have de lokale til at komme her, men vi håber også, at vi kan trække folk til byen. Vi har været heldige med, at der kommer mange for at se kunstværket (Fjordenhus, red.), og jeg er sikker på, at der også er mange, der gerne vil have den her oplevelse med, siger Morten Kirk Johansen, ejer, Restaurant Lyst, Vejle.