BMW mekaniker: Det er godt nok hammertræls

Søren Boiskov ærgrer sig stadig over, at en meget sjælden BMW er blevet stjålet fra værkstedet i Tistrup.

Selvom det næsten er to måneder siden, at en BMW E30 forsvandt er det stadig ikke lykkedes at finde den sjældne bil.

Velforberedte tyve bugserede bilen ud gennem en have og kørte væk. Overvågningsbilleder viser, at den stjålne BMW senere samme aften den 26. december kørte over Storebæltsbroen i østlig retning.

Senere blev den spottet på Køge Bugt Motorvejen, men siden da har ingen set bilen.

- Det er godt nok hammertræls. Det er ikke lige det man ønsker, at ringe og sige til en kunde, at bilen den er væk, siger Søren Boiskov til TV SYD.

Den sjældne bil har næsten været væk i 2 måneder. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Søren Boiskov tror stadig, at bilen befinder sig et sted på Sjælland. Formentlig gemt på et lager eller lignende, fortæller han.

Autoværkstedet har efterfølgende sørget for mere sikkerhed og overvågning. Værkstedet reparerer især specialbiler, der er lidt ud over det sædvanlige.

- Vi håber, vi får bilen igen, det er ikke sådan en, der kan købes på ethvert gadehjørne, og vi er klar til at give en lille dusør, hvis den dukker op igen, siger Søren Boiskov til TV SYD.

Søren Boiskov tror, at der er gode chancer for, at bilen fortsat befinder sig på Sjælland Foto: Hans Lausten, TV SYD