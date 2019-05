Bo har byens fedeste dørklokke

Da Bo Kensler flyttede ind i et hus fra 1770 fulgte to ting med. En var en dørklokke, det andet var et medlemskab i en byhistorisk forening.

For mange efterlader ordet ”byhistorie” én lidt støvet smag i munden. Men i Aabenraa har en lokal byhistorisk forening kæmpe fremgang i medlemstallet. For her smager byhistorie af hjemmebrygget øl og fællesskab. - Da jeg købte huset, lokkede naboen mig med i Aabenraa Byhistoriske Forening, fortæller Bo Kensler, mens han står foran sit hus i Slotsgade. Naboen havde da også et godt argument, for foreningen tilbyder fire timers gratis arkitekthjælp til medlemmer med bevaringsværdige huse. - Og når man flytter ind i sådan et gammelt hus, så er det en stor hjælp, siger Bo Kensler, der til hverdag arbejder som pædagog, når han altså ikke er i fuld gang med at restaurere sit hus. Ølsmagning for hele byen På fem år er medlemstallet fordoblet i Aabenraa Byhistoriske Forening. Boomet, mener formanden, skyldes en aktivt opsøgende indsats og spændende arrangementer. - Vi brygger blandt andet en Aabenraa øl, og det er utrolig populært, forklarer formanden, Svend Nielsen. Udover at hjælpe de private boligejere, så har foreningen stået for en komplet renovation af Slotsmøllen, der til sommer for første gang i mange år igen skal male mel. - Jeg tror også, at folk bakker op om os, fordi vi er med til at passe på byen og dens historiske bygninger, siger Svend Nielsen. Aabenraa Byhistoriske Forening På fem år er medlemstallet fordoblet i Aabenraa Byhistoriske Forening.

Ca. 620 familiemedlemsskaber og 70 virksomhedsmedlemsskaber danner i dag grundlag for foreningen i Aabenraa.

Foreningen bruger hvert år 35.000 kroner på at tilbyde arkitekthjælp til medlemmerne. Pengene kommer fra virksomhedernes kontigent. Fedeste dørklokke I Slotsgade er Bo Kensler stolt af at bo i en gade og i en by, der i så stor grad bevarer sit oprindelige udtryk. Hans egen dørklokke er et godt eksempel. - Man trykker ikke på den, man trækker i den. Det kan godt forvirre folk lidt første gang, de kommer på besøg, fortæller han grinende. Men det er faktisk ikke det fedeste ved den. Dørklokken er bygget om, så den ringer op på en vaskeægte gammel hustelefon bygget i træ og med kongeligt sejl på. Og, så vidt det vides, den eneste af dens slags i Aabenraa.