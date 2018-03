Kræver fængselsstraf efter brandulykke med seks unge

En 21-årig mand, der hældte brandbar væske på en ring ved et skater-show på havnen i Sønderborg sidste år i maj kræves idømt en fængselsstraf ved en retssag senere på året. Skaterklubben kræves idømt en bøde på 80.000 kroner.

Læs også Flere børn alvorligt forbrændt ved skater-arrangement

En tragisk ulykke på Sønderborg Havn 20. maj 2017, hvor syv personer blev forbrændt ved skate-showet "Ring of fire", får nu et retligt efterspil.

Den 21-årige mand fra skaterklubben, der genantændte ilden i en ring, skatere skulle køre igennem, er der nu rejst tiltale imod.

Han er tiltalt for uagtsom legemsbeskadigelse og for at overtræde beredskabsloven, og Syd- og Sønderjyllands Politi kræver ham idømt en fængselsstraf.

Skaterklubben kræves idømt en bøde på 80.000 kroner for at overtræde arbejdsmiljøloven. Det skriver jv.dk.

Ved ulykken blev seks børn i alderen 9 til 13 år forbrændte.. De to var 13 år, mens de sidste fire fordelte sig trip-trap træsko på 9, 10, 11 og 12 år, da ulykken skete.. Desuden blev en voksen hjælper også forbrændt.

Undervejs har vi også overvejet at sigte Sønderborg Kommune, der var medarrangør - men på baggrund af bl.a. Arbejdstilsynets vurdering, bliver kommunen ikke tiltalt. Klaus Meinby-Lund, senioranklager, Syd- og Sønderjyllands Politi

- Vi har rejst tiltale mod den 21-årige, da han efter vores vurdering ikke har udvist forsigtighed med ild og brandbare væsker. Undervejs har vi også overvejet at sigte Sønderborg Kommune, der var medarrangør - men på baggrund af bl.a. Arbejdstilsynets vurdering, bliver kommunen ikke tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven - men alene skateklubben, siger senioranklager Klaus Meinby-Lund, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

TV SYD har talt med formanden for Sønderborg Skaterklub Jakob Gjørtz Christensen, men han ønsker ikke at kommentere anklagen.

- Hverken jeg eller min advokat har modtaget noget anklageskrift, og jeg vil ikke at kommentere på en anklage, jeg ikke kender andet end fra pressen, siger Jakob Gjørtz Christensen.

Læs også 9-årig filmede øjeblikket, hvor han bliver forbrændt til skater-show