Bøderegn: Fældede bilister på stribe

Sydøstjyllands Politi lavede i uge 11 en særlig trafikkontrol. Det blev til 289 forseelser ud af 477 biler.

Selvom mange af os måske er ved at være trætte af de jævnlige trafikkampagner, så er de måske nødvendige trods alt.

I uge 11 lavede Sydøstjyllands Politi en trafikkontrol, hvor der var særligt fokus på, om bilisterne var uopmærksomme, når de kørte bil, og om de og deres passagerer havde sikkerhedssele på under køreturen.

Vi måtte ved kontrollerne sande, at ikke alle bilister i vores politikreds kender reglerne og faren ved for eksempel at bruge håndholdt mobiltelefon, mens de kører bil, og at køre uden sikkerhedssele, skriver Sydøstjyllands Politi på Facebook.

Det blev til 289 forseelser ud af 477 biler.

- 52 bilister fik en bøde for at tale i håndholdt telefon under deres kørsel

- 79 kørte uden sikkerhedssele

- 6 kørte med børn, hvor der ikke var anvendt sele/godkendt sikkerhedsudstyr

- 55 fik en bøde for at køre for hurtigt

- 7 kørte for tæt på forankørende bil

- 4 for spirituskørsel

- 4 kørte bil uden at have et kørekort

De resterende sigtelser dækker over andre færdselslovsovertrædelser.

De tal kan I bilister hjælpe med at rette op på ved at huske færdselsreglerne, køre efter forholdene, holde fokus på vejen, når I kører bil, og huske sikkerhedsselen, skriver Sydøstjyllands Politi på Facebook, hvor det også opfordrer bilister til at køre efter reglerne i påsken.

Nu venter der snart en travl påsketrafik på vejene, og her ønsker vi jer en god og sikker tur i trafikken – pas på hinanden, skriver Sydøstjyllands Politi.