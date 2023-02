Bøderegn over Syd- og sønderjyske bilister

I løbet af dagen har de været til stede på Hellevad-Bovvej vest for Aabenraa og på Tøndervej lige syd for Jels, og det har kastet intet mindre end 154 overtrædelser af hastighedsgrænsen af sig.

Af de 154 bilister kan 40 se frem til også at få et klip i kørekortet, mens fem har kørt så meget for stærkt, at det takseres med en betinget frakendelse af kørekortet.

På Hellevad-Bovvej, hvor man må køre 80 km/t, blev den hurtigst målte bilist noteret for at køre 136 km/t. Højeste måling på Tøndervej, hvor man må kører 60 km/t, blev 112 km/t.