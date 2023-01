Bøfsandwich-skaber har oplevet en “kæmpe omvæltning” efter at have vundet pris

- Førhen havde vi nok et snit på 10-15 bøfsandwiches om dagen, men nu er det oppe og runde 60 nogle dage, fortæller han og tilføjer, at han forbeholder sig retten til at afvise bestillinger.

- Jeg vil gerne holde mig på 40 bestillinger om dagen, for råvarerne skal kunne følge med, så jeg ikke mister kvaliteten.