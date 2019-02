Børge er tidligere soldat: Fanen betyder uendeligt meget

Børge Jensen var med, da Dronning Margrethe i dag overrakte en fane i forbindelse med genoprettelsen af Slesvigske Fodregiment. Han ved om nogen, at en fane er mere end bare et flag på en pind.

Dronning Margrethe ankom til Haderslev Kaserne direkte fra Oksbøl, hvor hun allerede havde varmet op med overrækkelse af én fane.

Det er en dag, der betyder noget for Haderslev og for Sønderjylland, fordi Slesvigske Fodregiment har haft hjemme her umådelig længe. Dronning Margrethe

I Haderslev skulle hun så overrække en anden. Det skete for at markere genoprettelsen af Slesvigske Fodregiment. Regimentet blev genoprettet 1. januar 2019 efter 19 år i graven.

Børge: Det bedste, der er sket

Børge Jensen var med til overrækkelsen. Han er tidligere soldat og hjælper nu til på Haderslev Kaserne, hvor han følger soldaternes hverdag. Han ved om nogen, hvad det betyder, at regimentet i dag fik deres fane.

- Det er noget af det bedste, der er sket. Det betyder uendelig meget, at soldater har deres egen fane. Det er noget af det vigtigste, at man har fanen som samlingspunkt, siger han.

Læs også Smilende dronning: Her er jeres fane - velkommen tilbage

En betydningsfuld dag for Haderslev

Det var anden gang, at Dronning Margrethe overrakte fanen til Slesvigske Fodregiment. Første gang var i 1992, men allerede otte år efter – altså i år 2000 - blev regimentet nedlagt. I dag genopstod det.

- Det er en dag, der betyder noget for Haderslev og for Sønderjylland, fordi Slesvigske Fodregiment har haft hjemme her umådelig længe. Det er her, det har sin rod. Det er her, det har haft sine gode dage og sine tunge stunder. Det er her, det har vist, hvad danske soldater kan, sagde Dronning Margrethe i sin tale.

Dronning Margrethe talte bl.a. om Slesvigsk Fodregiments betydning for både Haderslev og hele Sønderjylland. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD