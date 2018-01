Børn bliver undervist i lastbiler

Elever fra 0. til 3. klasse fik fredag lastbilundervisning. Det skal lære børnene, hvad de skal passe på i trafikken.

Én ting er at huske reflekser og pangfarver i den mørke vintertrafik. Men det handler i høj grad også om at lære sikker adfærd.

Fredag fik børnene i 0. til 3. klasse på Bakkeskolen i Kolding undervisning i, hvordan de skal passe på sig selv - og begå sig blandt nogle af de mest farlige køretøjer i trafikken.

- Tænk på, at man bare sådan kan blive kvast under den. Det er sådan lidt skræmmende, når sådan en stor lastbil kører forbi med fart på, sagde Jacob Iwang Giørtz-Carlsen fra 3. klasse til TV SYD i løbet af undervisningen.

Der sker mange højresvingsulykker. Det er en chaufførs største frygt, at det sker for en selv – så det vil man for alt i verden gerne undgå. Rikke Eskelund Andersen, lastbilchauffør, K. Hansen Transport

Det er netop det skræmmebillede, som initiativtagerne vil til livs.

- Lastbilchaufførerne er helt normale mennesker som dig og mig. Så det vigtigste budskab til børnene er, at vi skal have respekt for hinanden – og passe på hinanden, forklarer Bitten Nielsen, der er direktionssekretær i K. Hansen Transport.

Børnene var imponeret over lastbilens størrelse.

- Det er rimelig vildt, at den vejer 52 ton. Den er temmelig stor, syntes Jacob Iwang Giørtz-Carlsen.

Men de havde især fokus på lastbilchaufføren, der forklarede om lastbilen og dens farer.

- Man ved, at der sker mange højresvingsulykker. Det er en chaufførs største frygt, at det sker for en selv – så det vil man for alt i verden gerne undgå, siger lastbilchauffør Rikke Eskelund Andersen.

Folkeskolebørnene lærte blandt andet, at når de kan se chaufføren i sidespejlet, så kan chaufføren også se dem.

