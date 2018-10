Børn forklarer: Politielever dyrker parkour og drikker kaffe

I tirsdags rykkede den første klasse ind på den midlertidige politiskole i Fredericia. Her er, hvad børn tror, politielever laver, når de er i skole.

Skal man tro de lokale børn i Fredericia, så kommer der til at blive drukket kaffe og kørt stærkt på Ryes Kaserne i Fredericia, efter politieleverne er rykket til byen.

Og hvad skal de så lave, når de er i skole alle de politielever?

Jonathan Thomassen er sikker på, at han kan løbe fra politieleverne. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

- Jeg tror, at de lærer parkour, så de kan fange røverne.

Det er ni-årige Jakob Stoltzes bedste bud, mens Jonathan Thomassen tror, at politieleverne skal bruge en masse tid på at træne deres hunde, så de kan lære at bide alle røverne.

Jeg kan løbe hurtigere end politieleverne, men også hurtigere end biler. Jonathan Thomassen

Buddene er mange blandt børnene i Fredericia, men ud fra hvad flere af dem fortæller, så får kaffekværnen- og maskinen i Fredericia travlt.

For når man er politielev, drikker man meget kaffe, og med de mange nye elever får fitnesscentrene i Fredericia måske også mere at se til. Politielever er nemlig ret vilde med at løfte tunge vægte og løbe hurtigt.

God form skal politieleverne være i, fortæller flere af børnene i Fredericia. Dog er Jonathan Thomassen ret sikker på, at han er lidt bedre til at løbe, end de fleste politielever.

- Jeg kan løbe hurtigere end politieleverne, men også hurtigere end biler, siger Jonathan Thomassen.

Det er måske heller ikke så nødvendigt for politieleverne at være i stand til at løbe hurtigt, hvis man spørger Andy Buus.

- De kører tit i bil eller flyver med helikopter, fortæller Andy Buus.

Andy Buus mener ikke, at politielever er i særligt god form. For de kører bare i bil eller flyver med helikopter i stedet, fortæller han. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD