To børn fortsat indlagt efter at have drukket kølervæske

To elever er stadig indlagt til observation efter de i går fik serveret kølervæske ved en fejl.

Torsdag blev fjorten skoleelever fra Horsens indlagt til observation, efter at de ved en fejl kom til at drikke kølervæske. Nu er tolv elever udskrevet igen, mens to fortsat er indlagt til observation.

- De har det okay, men lægerne har vurderet, at de stadig skal observeres, siger Tanja Nyborg, der er direktør for uddannelse og arbejdsmarked i Horsens Kommune.

I alt femten elever, der alle går i sjette klasse på Horsens Byskole afdeling Kildegade, fik ved en fejl serveret kølervæske til en klassesammenkomst torsdag eftermiddag.

- De havde fået nogle saftevandsrester via forældregruppen. Ved et uheld var der kommet en flaske kølervæske med blandt flaskerne af saftevand, og således uheldigt blev det forvekslet med saftevandet, forklarede Sydøstjyllands Politi til TV SYD i går.

Fredag klokken 14.00 er forældrene til de berørte børn indkaldt til møde på skolen, hvor der også vil være en psykolog til stede. Derudover har kommunen bedt de enkelte skoler overveje, om de skal lave retningslinjer i forhold til medbragt mad og drikke.

- Det har vi opfordret skolelederne på de enkelte skoler til at tage en snak med deres forældrebestyrelse om, siger Tanja Nyborg.