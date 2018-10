Forældre nikker genkendende til undersøgelse: Børn gør os farligere i trafikken

Vore børn er det vigtigste i verden, synes de fleste forældre. Det viser også en undersøgelse GF Forsikring netop har lavet, men det gør os til farligere trafikanter.

Børnene er de vigtigste for de fleste forældre. Det viser en stor undersøgelse, som Yougov har lavet for GF Fonden, der er en del af forsikringsselskabet GF.

De har blandt andet spurgt, hvornår er det vigtigst at komme til tiden.

To procent synes, det er vigtigt, når det drejer sig om venner. Otte procent når det gælder familie. 28 procent når det gælder arbejde. Hele 62 procent svarer, det er vigtigst at komme til tiden, når det gælder vores børn.

Vores iver for at hente børnene til tiden, er faktisk med til at skabe farlige situationer i trafikken. Noget forældre i daginstitutionen Kernehuset i Kolding nikker genkendende til.

Forældre kører for stærkt, når de skal hente børn, viser undersøgelse lavet af GF Fonden. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

- Nogle gange bliver man jo lidt stresset med aftaler og sådan, og så er man meget fokuseret på at hente børnene til tiden, og så kan det være det går en tand for stærkt, fortæller Anders Fromsejer.

Sønnen Viggo er helt enig, det med at køre for stærkt er en dårlig idé:

- Fordi så kommer politiet, fortæller Viggo, og farmand indrømmer:

- Jeg har nok fået en enkelt henvendelse eller to fra politiet.

Anders Fromsejer er ikke den eneste, der har skyndt sig til børnehaven for at hente børn.

- Nogle gange så er eftermiddagen lidt presset, så vil man gerne hurtigt gennem trafikken, det kender jeg godt, fortæller René Sørensen.

Og indrømmelserne står lidt i kø hos forældrene denne tirsdag eftermiddag:

- Jeg kan nok også være lidt utålmodig i trafikken, fortæller Signe Herborg. Belinda Elsahli er enig, og indrømmer også sine fartsyndere:

- Man kan godt komme op på 60 til 65 kilometer inde i byen og nogle gange går det endda lidt stærkere, fortæller hun.

Også børnene har bidt mærke i travlheden.

- Vi skal sådan skynde os lidt. Jeg skal måske pakke mine ting, og så mødes vi nede på parkeringspladsen, fortæller Victoria.

Vi vil være sammen med børnene

Man ved de trænger til at komme hjem, og at de glæder sig til at komme hjem Signe Herborg, kontorassistent, Kolding

- Man vil jo helst ikke have at ens børn, de er de sidste i institutionen, og vi vil gerne hjem og hygge os, forklarer René Sørensen.

- Man ser dem ikke så meget til hverdag, for man er hængt op på arbejdet, så jeg tænker, det er en prioritering af, at man godt vil være lidt mere sammen med sine børn, mener Anders Fromsejer. For Signe Herborg er det spild af tid at sidde i bilen:

- Man ved de trænger til at komme hjem, og at de glæder sig til at komme hjem, og så kan man bruge mere tid sammen med dem, jo hurtigere man ser dem.