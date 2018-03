Børn i to kommuner rammes af konflikt

Tirsdag har pædagogerne og lærerne udpeget de kommuner, de vil konflikte i. I Syd- og Sønderjylland rammer det skoler og institutioner i to kommuner.

Det bliver skoler og børneinstitutioner i Vejen og Haderslev kommuner, som bliver ramt, hvis den store konflikt på arbejdsmarkedet bryder ud den 4. april.

Tirsdag har Danmarks Lærerforening og BUPL sat navne på de institutioner, de udtager til konflikten, hvis den bliver en realitet. Forligsmanden har mulighed for at udsætte den i to gange fjorten dage.

Disse skoler i Haderslev Kommune er udtaget til at konflikte:

Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal

Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup

Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin

Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup

Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Fællesskolen Starup-Øsby

Gram skole

Lagoniskolen

Sønder Otting Skole

Disse skoler i Vejen Kommune er udtaget til at konflikte:

Andst Børne- og skolecenter

Askov-Malt skole

Brørupskolen

Bække Skole

Føvling Skole

Gesten Børnecenter

Grønvangskolen

Holmeåskolen

Højmarkskolen

Jels skole

Lintrup Børnecenter

Rødding Skole

Skodborg Skole

Østerbyskolen

Glejbjerg Børne- og Skolecenter

Klik her for en oversigt over de institutioner, som BUPL har udtaget i Haderslev Kommune.

Klik her for en oversigt over de institutioner, som BUPL har udtaget i Vejen Kommune.

