Børn i kø for at få broccoli proppet i halsen

Der er stort set udsolgt, når 14 madskoler i Syd- og Sønderjylland inviterer børn til at have det sjovt med at lave sund mad i sommerferien.

- Vi er i gang med at presse appelsiner til sådan noget juiceagtigt, vi er ved at lave.

Ordene kommer fra 10-årige Mille Marnow Glyngø, som er på madskole i sommerferiens første uge.

Mille er heldig. Hun har fået en af de 245 pladser, der er på de 13 madskoler, der holdes i Syd- og Sønderjylland hen over sommerferien. Det er der mange, der ikke har.

Det handler om at lære børnene at turde smage på maden. Line Munk Damsgaard, projektleder og ernæringschef, Landbrug & Fødevarer.

På landsplan er der i alt 137 madskoler med knapt 2300 tilmeldte børn. Kun ganske få madskoler har ledige pladser. Til gengæld er der næsten 12.000, der gik forgæves, da madskolerne tidligere på året åbnede for tilmeldinger.

- Hvis vi kunne skaffe flere frivillige, ville vi oprette flere madskoler. Vi opretter så mange, vi kan, siger projektleder og ernæringschef i Landbrug & Fødevarer, Line Munk Damsgaard til TV SYD.

Smag på noget nyt

I alt er der 20 børn i køkkenet på Stjernevejsskolen i Hedensted hver dag i uge 27.

Mille Marnow Glyngø er en af dem, og appelsinjuicen, hun er i gang med at lave, er til dressingen til den broccoli-salat, der er på dagens menu.

Det er måske ikke verdens mest populære grøntsag, men en af de frivillige hjælpere – den nu pensionerede madlavningslærer, Jens Nielsen – ved præcist, hvordan den skal sælges:

- Luk øjnene så kommer du til at tænke på en anden grøntsag: ærter!, siger han lokkende til Mille, som henrykt konstaterer, at han har ret.

- Jeg synes ikke det smager som det plejer. Det var lidt bedre i dag, lyder Milles dom over broccolien til TV SYD’s reporter, efter hun har smagt på maden.

Det er Landbrug & Fødevarer der i samarbejde med landbrugets ungdomsorganisation 4H, arrangerer madskolerne.

- Vi gør det for at give børnene gode oplevelser med mad, og så kommer sundheden oveni, fortæller Line Munk Damsgaard, Landbrug & Fødevarer, til TV SYD.

Vi fik også nogen overbevist om, at det ikke var så forfærdeligt at spise. En af børnene har faktisk gjort det til sin livret. Jens Nielsen, frivillig, madskolen, Hedensted.

Ny livret

Mens Mille og de andre børn går på madskole kommer de til at lære at hakke grøntsager, stege og brase – men vigtigst er det ifølge Line Munk Damsgaard, at børnene bliver introduceret til nye madvarer og lærer at spise dem.

- Det handler om at lære børnene at turde smage på maden, forklarer Line Munk Damsgaard.

Ifølge den feedback, forældrene tidligere år har givet madskolerne, er det et projekt, der lykkes.

Også Jens Nielsen, som er en af de frivillige, der tager sig af børnene på madskolen i Hedensted, kan bevidne, at det faktisk hjælper, at lade børnene smage på noget nyt:

- Broccolien var lidt op ad bakke for nogen, men vi fik også nogen overbevist om, at det ikke var så forfærdeligt at spise. En af børnene har faktisk gjort det til sin livret, så helt forgæves har det ikke været, siger Jens Nielsen til TV SYD.