De sunde kolde: Børn skal lære at elske kartofler

Frode og de andre 105 børn bruger hele denne uge på kartofler. De arbejder med knolden på mange måder og bliver måske mere glade for at spise den.

- Vi laver muffins - kartoffelmuffins til eftermiddagsmaden, fortæller Frode Baltzer Schmidt. Han er fem år og går i Børnehuset Lille Dalby i Hedensted.

Det er køkkenleder Mette Johansen, der har fået hele børnehuset til at være med i den tværfaglige uge om kartoflen. Den lille knold kan bruges til mange aktiviteter.

- Man kan lige så godt her i huset skrælle gulerødder og kartofler, som man kan lave perleplader, siger Mette Johnsen til TV SYD.

Maddag 2019

Det er Kost og Ernæringsforbundet, der slår et slag for madordninger i daginstitutioner med Maddag 2019 den 12. september. I Hedensted bruger de dog hele ugen på at snakke om kartofler.

- Jeg tror ikke, det er svært, at få børn til at spise kartofler. De skal bare have den præsenteret. Men der har nok været tendens til, at det er lettere med pasta, fortæller Mette Johansen.

- Det er hurtigt at gribe til pasta og ris. Men kartoflen er en del af den danske kultur, og det er sundere at spise kartofler end ris og pasta, fortæller Mette Johansen.

Frode Baltzer Schmidt kan bedst lide kogte kartofler, og han hjælper lidt til derhjemme med at forberede dem.

Frode spiser Mettes kartoffelbrød med vellyst men synes, at den drøje kartoffelsuppe er både varm og lidt stærk.

Valgfri madordning

Køkkenet ligger helt centralt i Børnehuset og børnene kan hele dagen følge med i, hvad der er på menuen.

Forældrene betaler til frokostordningen, som i de fleste andre børnehaver i Hedensted. Ordningen er til afstemning blandt forældrene hvert andet år. Indtil videre er Mette Johansen blevet genvalgt som børnenes kok de sidste ni år.