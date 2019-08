Uhyggeligt fund: Børnefamilie fandt fem sække med knogler: - Jeg fik et chok!

En børnefamilie fra Agerskov fandt fem sække dyreknogler på en rasteplads og frygtede det kunne være ligrester. Politiet ser på sagen med stor alvor.

Da Jack Breiner og hans familie fredag aften gjorde holdt på en rasteplads ved Vamdrup gjorde de et makabert fund - i skovkanten stak en knogle op fra en affaldssæk:

- Jeg fik et chok! Jeg fik et chok da jeg så det. Det første, der falder mig ind, det er, om det kan være et menneske der ligger der. Man ved jo ikke rigtig, siger Jack Breiner til TV SYD.

Han var på en køretur med sin familie og straks han så knoglerne sørgede han for at få sin seks-årige søn, der ellers gerne lige ville lege i skovkanten tilbage i bilen.

Fik sit barn i sikkerhed

- Jeg lægger mærke til den sorte pose og tør ikke tage fat i det. Da jeg kommer tættere på er det tydelidt hvad det var. Jeg er glad for, at det ikke var min søn, der fandt det. Jeg ved ikke hvordan han ville reagere på det, men jeg tror ikke han ville reagere særlig pænt på det.

Jack Breiner fra Agerskov fik sig noget af et chok, da han fandt fem sække med knogler. Foto: Hans Lausten

Jack Breiner, der arbejder som pakkekurér, er ellers vant til at se lidt af hvert på sine ture på landevejen. Men fredag aften var han ikke i tvivl om, at han skulle have fat i politiet, der fredag aften kørte ud for at undersøge fundet nærmere:

- Da vi kommer derned kan vi ret hurtigt konkludere, at det formentlig drejer sig om dyreknogler. Vi kan med sikkerhed afvise, at det er menneskeknogler ved hjælp af Retsmedicinsk Institut i Aarhus, der fik tilsendt fotos af fundet, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Brian Jensen til TV SYD.

Politi: - Svineri, der skaber utryghed

Det er endnu ikke fastlagt, hvor knoglerne stammer fra eller hvilke dyr der måtte være tale om. Men politiet ser på det med stor alvor:

- Vi vil gerne på det kraftigste advare mod, at man henkaster den slags affald i naturen. Dels er det noget svineri og det skaber også utryghed og lægger beslag på vores ressourcer.

Politiet efterforsker nu sagen og finder de frem til dem, der har smidt det vanker der et efterspil:

- Gerningsmændene kan se frem til en klækkelig bøde - formentlig et sted mellem to og fem tusinde kroner og der kan også komme en regning for oprydningen, siger Jesper Brian Jensen, der også roser Jack Breiners umiddelbare indskyldelse, nemlig at ringe til politiet:

Sjældent stort fund

- Det kunne jo være noget andet (end dyreknogler, red.) så det skal man selvfølgelig gøre. Det sker en gang i mellem, at man finder et eller andet, men det er sjældent at det er fem hele sække, siger vagtchefen.

Da TV SYD lørdag taler med Jack Breiner på rastepladsen er han lettet over, at det ikke var ligrester, men rystet over, at nogen bare har smidt knoglerne i skovkanten:

- Det er for det første noget svineri og så synes jeg også, at det er noget mærkeligt noget at smide sådan et sted her, siger Jack Breiner til TV SYD.

Politiet ved endnu ikke, hvor knoglerne stammer fra, men det efterforsker sagen. Foto: Hans Lausten