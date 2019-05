Måske sidste gang: Børnefamilier får gratis tur i Legoland

I 12 år har Frelsens Hær sendt udsatte familier på udflugter eller ferielejre, men med de nye feriepengeregler er det måske slut.

Kålormen, piratbådene, fyrtårnet.

Kurban Soliymanas tre børn glæder sig til at prøve alle forlystelserne i Legoland.

Sammen med 3.200 andre udsatte familier har de i dag fået en gratis tur i Billunds kendte attraktion.

- Det betyder rigtig meget for os at komme her i dag. Mine tre børn er rigtig glade, og vi er meget taknemmelige for at få muligheden for det, siger Kurban Soliymana fra Sønderborg.

Det betyder rigtig meget for os at komme her i dag. Mine tre børn er rigtig glade. Kurban Soliymana, Sønderborg

Måske sidste gang i Legoland

I 12 år har Frelsens Hær hvert år sendt 7.000 udsatte danskere på udflugter eller ferielejre, og de er primært betalt af Arbejdsmarkeds Feriefond, der får de penge, som folk ikke får udbetalt i feriepenge.

I år har Arbejdsmarkeds Feriefond uddelt lidt over 40 millioner kroner.

Men det bliver måske sidste gang, at Kurban Soliymana og hendes tre børn får en betalt tur til Legoland.

Med de nye ferieregler bliver det lettere at få sine feriepenge udbetalt, og det betyder, at organisationer som Frelsens Hær vil få langt færre penge til at arrangere en dag i Legoland for udsatte danskere.

Det her er familier, for hvem ”ferie” er et fremmedord. De har ikke råd til ferie, så det her er deres ferie. Lars Lydholm, informationschef, Frelsens Hær

- Det er godt, at de, der har optjent deres feriepenge, får dem, men det her er familier, for hvem ”ferie” er et fremmedord. De har ikke råd til ferie, så det her er deres ferie, siger Lars Lydholm, der er informationschef i Frelsens Hær.

Politikerne må gøre noget

Han frygter, at udsatte danskere i fremtiden ikke vil kunne få en oplevelse, som Kurban Soliymana og hendes børn har haft i dag. Derfor håber Lars Lydholm, at politikerne vil reagere.

- Vores håb er, at man på finansloven kan finde en pulje til dem, der ikke har råd til ferie. De har også brug for en ferie, og det har særligt børnene, siger Lars Lydholm.

Kurban Soliymana er også ærgerlig over at høre, at dagens oplevelse i Legoland måske bliver den sidste.

- Vi har ikke selv mulighed for at komme her, så det bliver lidt kedeligt for børnene. Jeg håber, at der bliver gjort noget, siger Kurban Soliymana.