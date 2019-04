Børnefamilier strømmer til lille ø

For 10 år siden kom det første barn til Hjarnø i mange år. I dag bor der 17 børn under konfirmationsalderen på øen.

Fra snuden af Snaptun er der udsigt til den lille ø, Hjarnø.

Der er kun 800 meter til øen, der fylder tre kvadratkilometer. Og efter fem minutters sejltur kan man stå med benene på Hjarnøs jord midt ude i Horsens Fjord.

For 10 år siden boede der ingen børn på øen, men så kom det første barn til. Han blev døbt Svend Noes og er i dag 10 år gammel. Hans forældre begyndte tendensen, som andre børnefamilier har fulgt efter.

- Vi har mange at lege med. Det er en lille ø, så man kan løbe rundt over det hele, gå ud i skoven, og vi bor bare tæt på alle, Svend Noes, Hjarnø

Ud af et indbyggertal på 113 personer er der i dag hele 17 børn under konfirmationsalderen, der lever på Hjarnø.

- Vi har mange at lege med. Det er en lille ø, så man kan løbe rundt over det hele, gå ud i skoven, og vi bor bare tæt på alle. Det er dejligt, siger Svend Noes.

Det vrimler med børn på den lille ø i Horsens Fjord. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Konens idé at flytte til øen

Han har hele 16 legekammerater på øen, og to af dem er Mia og Steffen Hay Pedersens børn. For tre og et halvt år siden havde forældreparret en dagligdag i Aarhus, men så besluttede de sig for at sige farvel til storbylivet og goddag til livet på øen.

Mia er vokset op i Aarhus, mens Steffen har haft sin barndom på Hjarnø. Alligevel var det faktisk Mias idé at bygge hus på den lille ø.

- Han spurgte et par gange, om jeg var sikker, men det var jeg, siger Mia.

- Min tanke var umiddelbart, at vi ikke skulle flytte til Hjarnø, men jo mere vi tænkte over det, blev vi enige om, at det var det, vi skulle, fortæller Mias mand, Steffen Hay Pedersen.

Børnene nyder livet på Hjarnø

Blandt natur, vand, ro og mange andre legekammerater er Mia Hay Pedersen sikker på, at hendes to børn trives.

- Den tryghed, de får herovre, den er svær at få mange andre steder. Alle kender hinanden, og alle kender dine børn, så børnene kan bare løbe rundt, som de vil, og vi holder øje med hinandens børn, fortæller Mia Hay Pedersen.

Og alle de børn er blandt andet én af grundene til, at en ø som Hjarnø kan få en familie som hendes til at bosætte sig.

- Det, at der er mange børn, giver lige det ekstra, fordi man som forældre ved, at når man tager en beslutning om at flytte sådan et sted hen, så skal der også være noget for børnene, og det er der her, siger Mia Hay Pedersen.

Det handler om børn og placering

Spørger man Hjarnø Beboerforenings næstformand, Mathilde Kragh Jensen, så gætter hun også på, at det er de mange børn på øen, der lokker nye børnefamilier til.

- Svend Noes’ forældre var lidt firstmovers. Til Svends fødselsdag var alle over 50 år - bortset fra ham selv og hans forældre - og sådan er det jo langt fra nu, siger hun.

Men der er dog også én anden ting, som gør Hjarnø til en populær ø blandt børnefamilier, mener næstformanden.

- Den geografiske placering er jo altid afgørende for øerne. Og fra Hjarnø kan du nemt køre til for eksempel Vejle, Horsens, Hedensted eller Herning, siger Mathilde Kragh Jensen.