Børnehavebørn fra det tyske mindretal flokkes på Knivsbjerg

400 børn fra de 20 tyske børnehaver i Sønderjylland flokkes i disse dage på det tyske mindretals samlingssted på Knivsbjerg.

Formålet er at lære hinanden at kende på tværs af børnehaverne, at lege og at have det sjovt.

- Vores institutioner ligger spredt ud over et stort geografisk område. Her kan de samles og for alvor udfolde sig i flok og på tysk, fortæller det tyske mindretals kulturudvalgsformand Marion Petersen til TV SYD.

Arrangementets røde tråd er H.C. Andersens ”Den grimme ælling” oplæst på tysk, selvfølgelig.

Fortællingen giver inspiration til de fiere ktiviteter alle børnene skal prøve: En barfodssti, musik med to unge musikere fra Landes Jugend Orchesters Schleswig-Holstein (Selma Schiller/klaver & David Moosmann/violin), fingermaling samt arbejde med naturens materialer. Gennem bevægelse, natur, kunst og musik vil de 4-6 årige børn opleve forskellige aspekter af det kendte eventyr.

De 400 børn har været på Knivsbjerg fordelt over to dage - og onsdag er sidste dag.