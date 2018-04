Børnehavebørn på redningsmission

Den tyske børnehave i Ravsted drager hvert år ud for at hjælpe padder, der er blevet fanget i byens svømmebad.

Man skal passe på dem, som er mindre end en selv. Det har børnene i Ravsted lært. Traditionen tror trak de onsdag gummistøvlerne på og drog mod det lokale friluftsbad for at redde frøer og tudser.

- Vi skal fange dem, for ellers dør de, siger 5-årige Clara Jepsen alvorligt, mens hun får lynet jakken. I et skur ved børnehave er udstyret klar; spande, trækvogn, fiskenet og vaders i børnestørrelse. Spørger man hvorfor frøerne skal reddes, så er svaret også klart.

- De kan ikke tåle sæbe! Og der skal gøres rent, forklarer Clara Jepsen. Og hun har helt ret. Om et par dage skal svømmebadet renset og gøres forårsklart – og den behandling kan de små frøer, tudser og salamandere, som har tilbragt vinteren på bunden af svømmebadet, ikke holde til. Forlade svømmebadet kan de heller ikke, da siderene er alt for høje.

- Traditionen med at redde frøer startede som en privat ting, men blev hurtigt en del af børnehaven. De synes jo det er sjovt, og de lærer også rigtig meget, siger Betty Muus, afdelingsleder i den tyske børnehave. Hun var med til at starte traditionen for 18 år siden.

Under redningsmissionen blev der evakueret 21 tudser og frøer. Andre år har børnene hevet op til 100 firbenede svømmere op af vandet og videre til en nærliggende sø. Udover heltearbejdet så står den også på undervisning. De tykke tudser og frøer bliver brugt til at lære børnene om dyrebørn, og det bliver pædagogisk forklaret, hvorfor foråret får skrubtudser til at sidde ovenpå hinanden.