Børnepasser klar til at lægge sag an mod kommune

- Det offentlige skal ikke blande sig i, hvad jeg hænger op på væggen i mit private hjem, siger børnepasser.

-Jeg er klar til at lægge sag an mod Kolding Kommune, hvis det skal være, for hvad bliver det næste?

Thilde Kjærgaard Lange er private børnepasser i Kolding, og hun er vred. Torsdag meddelte Kolding Kommune, at hun ikke må have en plakat hængende, hvorpå der står ordet "dagplejer".

Begrundelsen er en lovændring fra årsskiftet, som sondrer mellem private og offentlige børnepassere. Nu hedder de sidste dagplejere, de første hedder børnepasere.

Det bliver en advokat og en retssag, hvis ikke de respekterer mit private hjem. Thilde Kjærgaard Lange

- Men ingen offentlig myndighed skal blande sig i, hvad jeg har i mit private hjem. Det er netop privat, ikke offentligt, siger Thilde Kjærgaard Lange.

Det bliver en retssag

- Det bliver en advokat og en retssag, hvis ikke de respekterer mit private hjem, siger hun lørdag til TV SYD.

Hun har også spurgt Børne- og Undervisningsministeriet, hvorfor de derinde giver et andet svar, end de gjorde i december 2018, en måned før den nye lov trådte i kraft. Hun har endnu ikke fået et svar.

To forskellige svar

En måned før lovændringen trådte i kraft ved årsskiftet 18/19, svarede ministeriet på et spørgsmål fra foreningen Privat Børnepasning, Fyn, at de private børnepassere måtte have en sådan plakat hængende, men nu har ministeriet svaret Kolding Kommune, at det er op til kommunens vurdering, og kommunen har meddelt de private børnepassere, at det må de ikke.

I følge ministeriet kan offentlige sammenhænge omfatte lokalerne i det hjem, hvor der foregår privat pasning, og hvor forældre henter og afleverer deres børn.

Det står ikke i loven

- Men det står ikke i loven, at det er kommunens vurdering, så hvor kommer det lige fra, og hvorfor giver de forskellige svar på det samme spørgsmål, spørger Thilde Kjærgaard Lange.

I følge Jydskevestkysten vil Børne- og Undervisningsministeriet ikke udtale sig og henviser til det svar, ministeriet har sendt til Kolding Kommune.

Det er denne plakat, striden handler om. Foto: Privat

