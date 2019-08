Børnepasseren der gik lodret i luften

Privat børnepasser, der truer kommune med retssag, er fast i mælet, når hun møder uret. Det mener hun, hun har gjort i sagen om en plakat.

Hvem er hun, den private børnepasser, som lørdag lovede Kolding Kommune en retssag, hvis ikke de trækker sig på meldingen om, at de vil bestemme, hvad der hænger på væggen i et privat hjem?

Thilde Kjærgard Lange, 31 år, privat børnepasser for børn i Kolding Kommune, med bopæl i Taps.

Hun gik lodret i luften, da kommunen torsdag meddelte, at private børnepassere ikke må have en plakat på væggen, hvorpå der står ordet "dagplejer". Efter en lovændring ved årsskiftet er det ord reserveret til ofentlige dagplejere. De private hedder nu børnepassere.

Ingen myndighed skal træde ind over vores private tærskel og bestemme, hvad der må hænge og ikke hænge. Hvad bliver det næste så? Thilde Kjærgaard Lange, privat børnepasser, Taps

Ingen skal bestemme her. Ingen

Lige der gik Thilde Kjærgaard Langes grænse.

- Ingen myndighed skal træde ind over vores private tærskel og bestemme, hvad der må hænge og ikke hænge. Hvad bliver det næste så, spurgte hun lørdag retorisk, da TV SYD talte med hende. Søndag er vi vendt tilbage for at høre til den faste frygtløshed. Hvor kommer den fra?

-Hm. Det løber vist i familien. Sådan er vi bare. Man skal ikke finde sig i hvad som helst, man må sige fra, siger hun med den største selvfølge.

Blok- og tværfløjte

Hun er 31 år, opvokset i en pædagogfamilie i Vester Nebel nord for Kolding, uddannet blomsterdekoratør. Som barn og ung medlem af Landsforeningen Natur og Ungdom, hvor hun endte i hovedbestyrelsen.

Spillede i sin opvækst blok- og tværfløjte gennem ni år på Egtved Musikskole med fast plads i underholdningsorkester.

Jeg elsker det

Jobbet som blomsterdekoratør var fyldt med skæve arbejdstider, og så lå pasning af børn lige for, da en bedre hverdag skulle findes.

- Jeg elsker det. Søde børn, der er glade for hinanden og for mig. Og samarbejdet med forældrene. Det er sådan et godt arbejde, jeg har, siger Thilde Kjærgaard Lange.

PS: I øvrigt har hun slet ikke den plakat hængende, som det hele handler om.

- Det er jo ikke for mig det her. Det er for princippet, siger hun.