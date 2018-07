Boligmangel i Kolding midtby sender købere til nabobyerne

Ejendomsmæglere i Kolding mangler desperat boliger i midtbyen og hilser overvejelser om at lave boliger i Kolding Kommunes bygninger velkommen.

Ejendomsmæglere i Kolding er begejstrede over kommunens overvejelser om at bygge et nyt ”superrådhus” og omdanne de bygninger i Kolding midtby, som de kommunale forvaltninger i dag har til huse i, til boliger.

Ifølge viceborgmester, Søren Rasmussen, DF, vil kommunale bygninger kunne laves om til lejligheder, hvis Kolding Kommune beslutter at bygge nyt rådhus og rykke samtlige forvaltninger sammen i ét nyt byggeri.

Vi mangler lejligheder i midtbyen i størrelsesordenen 120-170 kvadratmeter med altan og elevator, så svaret er ja; vi vil helt klart have købere, hvis de bygninger, Kolding Kommune i dag bor i, laves til lejligheder af den type. Brith Ankjær, EDC Poul Erik Bech, Kolding.

Både den nuværende socialforvaltning på Nicolai Plads og borgerservicebygningen i Bredgade er gode eksempler på bygninger, som kan bygges om til boliger ifølge viceborgmesteren.

Og efterspørgslen på lejligheder på de adresser er så godt som sikret:

- Boliger i midtbyen vil være meget attraktive for mange købere, siger Poul-Erik Hansen, som er medejer af ejendomsmæglerfirmaet Home Lynggaard & Hansen i Kolding.

Ifølge Poul-Erik Hansen er efterspørgslen efter gode, rummelige ejerlejligheder stor.

- Men de må endelig ikke lave den fejl, at bygge dem for små. Vi har brug for store lejligheder på omkring 125 kvadratmeter med altan og elevator, men som det er nu, findes der stort set ingen af den type lejligheder i Kolding midtby, siger Poul-Erik Hansen til TV SYD.

Ejendomsmægler Brith Ankjær, EDC Poul Erik Bech i Kolding, bekræfter behovet for den type boliger i midtbyen.

00:17 Ifølge Søren Rasmussen, DF, kan kommunale bygninger laves til boliger, hvis et nyt superrådhus bygges. Luk video

- Vi mangler lejligheder i midtbyen i størrelsesordenen 120-170 kvadratmeter med altan og elevator, så svaret er ja - vi vil helt klart have købere, hvis de bygninger, Kolding Kommune i dag bor i, laves til lejligheder af den type, siger Brith Ankjær til TV SYD.

- For nylig blev et par nyindrettede lejligheder i Pakhustorvet i Kolding revet væk, og der var flere, der efterfølgende ærgrede sig over, at de ikke fik en af de lejligheder, fortæller Brith Ankjær.

Det er typisk pengestærke købere, plus 60 år, der står i kø for at få en bolig i midtbyen.

- Men de er kræsne. De vil have ekstra plads, så de kan have børn og børnebørn boende, når de kommer på besøg. Til gengæld vil de være med til at skabe liv i byen, på dens caféer og i dens butikker, siger Poul-Erik Hansen, Home, til TV SYD.

Kolding halter efter andre østkystbyer

Poul-Erik Hansen, som også er medejer af Home i Vejle, fortæller, at han flere gange har måttet sende købere nordpå, hvor de kan få netop dén type lejlighed, de efterlyser.

Både Vejle, Fredericia og Haderslev er langt foran Kolding, når det gælder om at bygge lejligheder i midtbyen af den størrelse, der er mangel på i Kolding midtby. Poul-Erik Hansen, medejer, Home, Lynggaard & Hansen, Kolding.

- Både Vejle, Fredericia og Haderslev er langt foran Kolding, når det gælder om at bygge lejligheder i midtbyen af den størrelse, der er mangel på i Kolding midtby, siger han til TV SYD.

Så sent som i foråret viste de nyeste tal for befolkningstilvæksten i Kolding, at kommunen vokser langsommere, end politikerne havde regnet med. I 2017 flyttede flere fra byen end til byen.

Poul-Erik Hansen er ikke i tvivl om, at Kolding mister indbyggere, fordi der mangler netop den type lejligheder, som Vejle, Fredericia og Haderslev i stor stil opfører på blandt andet havneområderne nær midtbyen.

- Som jeg vurderer det, har kommunen derfor ret i, at de besidder bygninger, der kunne være særdeles attraktive for køberne, siger han til TV SYD.