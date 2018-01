Boligforeninger: Politiet patruljerer for lidt i ghettoerne

Flere boligorganisationer mener, at politiet patruljerer for lidt i ghettoer, det viser en ny undersøgelse fra magasinet Boligen.

Politiet lægger for sjældent vejen forbi ghettoer, det mener i hvert fald boligorganisationerne i de udsatte boligområder.

- Selvfølgelig ville det være rart, hvis politiet var mere synlige herude, siger Tine Vibeke Poulsen, formand for afdeling 29 og beboer i Finlandsparken i Vejle, der er på ghettolisten.

- Det vil have en præventiv effekt, og samtidig med det, så vil vi lære politiet at kende på en anden måde, siger hun.

Magasinet Boligen har lavet en undersøgelse blandt boligorganisationerne i ghettoerne. I den undersøgelse svarer 57,9 procent, at politiet generelt er for lidt til stede i områderne. Det er en stigning på 34,6 procentpoint siden 2015, hvor 23,3 procent svarede, at politiet var for lidt til stede. Det billede kan Tine Vibeke Poulsen fra Finlandsparken godt genkende.

- De kommer indimellem på patrulje, men de kommer ikke så ofte som før, siger hun.

Hun understreger dog, at de i Finlandsparken har en god relation til politiet, og at politiet kommer, når de har brug for dem. Alligevel er det stadig vigtigt, at politiet også patruljerer.

- Fordi det giver en større tryghed, og en følelse af, at de gerne vil os, siger Tine Vibeke Poulsen.

Hos Rigspolitiet Nationale Forebyggelsescenter anerkender de, at der kan have været færre patruljer i ghettoerne.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været et stort ressourcetræk i løbet af de seneste år, hvor der har været en sikkerhedssituation, en grænsesituation og et konfliktbillede i bandemiljøet, som har gjort, at vi har været nødt til at være meget stærkt til stede, siger Tenna Wilbert, vicepolitiinspektør og leder af Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter, i dag til TV 2.

Tenna Wilbert regner med, at problemet bliver mindre allerede i år, da der skal lånes færre betjente i politikredsene.