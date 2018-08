Bombetrussel var falsk alarm

En bombetrussel sent onsdag eftermiddag fik politiet i Flensborg til at gennemsøge et større supermarked med bombehunde. Det viste sig dog at være uden grund.

Flensborg Politi tog ingen chancer og reagerede hurtigt på en mulig bombetrussel mod supermarkedet Sky-Markt i Apenraderstrasse/Steinstrasse i den nordlige del af Flensborg lidt efter klokken 18 onsdag aften. Politiet slog storalarm, evakuerede supermarkedets knap 20 medarbejdere og kunder samt beboelsesejendomme i nabolaget. Bombehunde og specialuddannede hundefører blev tilkaldt for at gennemsøge supermarkedets 2000 kvadratmeter for eventuelle sprængstoffer. Klokken 23.10 blev alarmen afblæst. Der var ingen spor af bomber i forretningen, og alle evakuerede kunne igen vende tilbage til bygningerne, skriver Flensburger Tageblatt. Læs også Supermarked evakueret efter bombetrussel Burka-kvinde stadig eftersøgt Politiaktionen blev sat i værk, da politiet modtog en henvendelse fra et vidne, som havde set en burkaklædt kvinde forlade supermarkedet, mens huns sagde: "Sky, bombe". Politiet vurderede, der var tale om en så konkret trussel, at det besluttede at sætte massivt ind. Flensborg Politi leder stadig efter den burkaklædte kvinde, der satte gang i hele operationen. Det kvindelige vidne, der i første omgang alarmerede politiet, har kun kunne give en ganske sparsom beskrivelse af kvinden iført burka.