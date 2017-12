Bonderøvene og verdensstjernerne 2: The Fab Four

Springsteen, U2, Madonna - de og mange flere verdensstjerner har sat Horsens på det musikalske verdenskort. Manden bag, Frank Panduro, går på pension om få dage. Her kan du se 2. afsnit af serien.

Frank Panduro har gennem 25 år været Danmarks førende kultur-købmand. Han har skabt utallige folkevandringer, når musikalske verdensstjerner har gæstet Horsens.

Om få dage - den 1. januar stopper han som direktør for Horsens and Friends – en epoke slutter. Først i fire kortere og til sidst et timelangt program fortæller TV SYD den fantastiske historie om 25 år, der forandrede Horsens og omegn.

Vi hører musikken med bl.a. Bob Dylan, David Bowie, Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Bruce Springsteen, U2 og Metallica. Og programmet giver os også alle de sjove historier om stjernerne bag scenen.

2. afsnit

Paul, José, Robbie og Elton – the Fab Four - som i begyndelsen af dette årtusinde cementerede, at Frank Panduros formel med at hive verdensstjerner til provinsbyen havde en stor effekt.

Men der stilles overraskende store krav til Frank Panduro og Horsens, når de vil spise kirsebær med de store.