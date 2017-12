Bonderøvene og verdensstjernerne 3: Verdens største rock-cirkus

Ti dage i sensommeren 2006 rystede Frank Panduro. I løbet af de ti dage havde Horsens nemlig besøg af først Madonna og så Rolling Stones. Her kan du se 3. afsnit af serien.

Frank Panduro har gennem 25 år været Danmarks førende kultur-købmand. Han har skabt utallige folkevandringer, når musikalske verdensstjerner har gæstet Horsens.

Om få dage - den 1. januar stopper han som direktør for Horsens and Friends – en epoke slutter. Først i fire kortere og til sidst et timelangt program fortæller TV SYD den fantastiske historie om 25 år, der forandrede Horsens og omegn.

Vi hører musikken med bl.a. Bob Dylan, David Bowie, Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Bruce Springsteen, U2 og Metallica. Og programmet giver os også alle de sjove historier om stjernerne bag scenen.

3. afsnit

Ti dage i sensommeren 2006 rystede Horsens og i særdeleshed Frank Panduro. I løbet af de ti dage havde Horsens nemlig besøg af først Madonna og så Rolling Stones.

Men det, der gav koncertarrangøren søvnløse nætter, var frygten for, at der skulle ske noget med de 85.000 mennesker, der var til hver af koncerterne.

For Frank Panduro havde kort forinden talt med chefen for Roskilde Festival, Leif Skov, der sagde til Frank Panduro: ”Er du klar over, at hvis der sker noget med tilskuerne, så bliver du aldrig et menneske igen...”.

