Bonderøvene og verdensstjernerne: Det lange program

59:16

Det lange program: Frank Panduro har gennem 25 år været Danmarks førende kultur købmand. Han har skabt utallige folkevandringer, når verdensstjerner har gæstet Horsens. Den 1. januar stopper han som direktør for Horsens and Friends – en epoke slutter. I et timelangt program fortæller vi historien om 25 år, der forandrede Horsens og omegn. Video: TV SYD