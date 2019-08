Borger efterlyser hastighedsbegrænsninger efter ulykke

De sidste fire år har Michael Pharao efterlyst hastighedsbegrænsende tiltag i Lysabild på Sydals. Nu råber han op igen, efter en kvinde mistede livet.

Siden Michael Pharao flyttede til byen Lysabild på Sydals for fire år siden, har han kæmpet for at få fokus på trafikken i området.

- Når folk kommer kørende, så sænker de ikke hastigheden. Og vi har en skole tæt på, men det tænker folk ikke over, og nogle gange færdes de jo på vejen, siger Michael Pharao.

Over 15 gange har Michael Pharao kontaktet diverse instanser for at få fokus på problemet. Først boligforeningen, så politiet, kommunen og byrådsformanden, men uden at det har ført til ændringer.

I torsdags skete så det, som han har frygtet. En 47-årig kvinde mistede livet, da hun blev ramt af en bilist på Nedervej. Bilisten blev efter ulykken sigtet for ulovligt at køre bil, fordi han havde fået frakendt sit kørekort. Han blev desuden testet positiv for euforiserende stoffer.

- Jeg håber, at der bliver lavet nogle fartbomme, så bilisterne kommer ned i fart - i værste fald i nærheden af skolen, så der ikke kommer til at ske flere ulykker, siger Michael Pharao.

Hos Sønderborg Kommune mener man dog ikke, at ulykken på Nedervej kunne være undgået med fartreducerende tiltag, men kommunen vil sammen med politiet undersøge sagen.

Her tager de gerne i mod henvendelser fra bekymret borgere.

- Man skal rette henvendelse og meget gerne være specifik, sigerJens-Kristian Mikkelsen, der er leder ved Projekt og Anlæg i Sønderborg Kommuner.