Borgere bekymret for forureningens konsekvenser

Borgere frygter, hvilke konsekvenser fundet af det kræftfremkaldende stof vinylklorid på Himmark strand allerede har haft og får i fremtiden.

På Nordasl er lokale borgere bekymret over nyheden om, at der er fundet det kræftfremkaldende stof vinylklorid i vandprøver fra havbunden på Himmark Strand.

- Jeg bliver da betænkelig, når jeg hørte i nyhederne, at det er så meget. Og det er ikke langt herfra, så det kan sagtens komme herop, siger Maren Wiese, der ejer af en lokal Bed and Breakfast på øen.

Moster døde af leverkræft

Og så hos Gitte Jakobsen har nyheden om fundet af stoffet vinylklorid sat gang i tankerne. Høje koncentrationer af stoffen kan nemlig føre til en sjælden form for leverkræft ved navn angiosarkom. Og sidste år mistede hun sin moster, som boede i Himmark, til netop leverkræft.

- De boede jo i Himmark dengang, og så begyndte hun jo at bade der. Og siden den tid har hun jo syntes, at det var en dejlig strand, siger Gitte Jakobsen.

Det er jo det samme vand, du bader i...

Begge håber nu, at der bliver fundet en løsning på oprydningen. Men indtil da, ærger Maren Wiese sig over konsekvenserne, som det forurendede vand potentielt kan få for hendes gæster på hendes Bed and Breakfast.

- I fremtiden, hvis de spørger mig, hvilken strand de skal tage til, så vil jeg jo være nødt til at sige, Himmark skal du ikke tage til, og vores strand er måske stadigvæk åben, men det er jo det samme vand, du svømmer i, siger Maren Wiese til TV SYD.