Borgere rystet efter fremlagte støjberegninger i Vojens

Formanden for Flyvestationen Skrydstrups Naboer er rystet over de støjberegninger, som Forsvarsministeret her torsdag aften har præsenteret i Vojens.

Det står nu klart for mere end 600 boligejere, at støjen fra F-35 jagerflyene i Skrydstrup bliver høj. Også højere end det tilladte niveau, der er på 55 decibel. Det kom frem her til aften, hvor Forsvarsministeriet efter flere forsinkelser offentliggjorde støjberegninger for de nye F35 fly til et borgermøde i Vojens, hvor flere af de kommende naboer til flyene var mødt op. Læs også Jagerfly: Over 600 boliger bliver ramt af for høj støj Tallene og resultaterne har gjort stort indtryk på Agnes Østergaard Rosenlund, der er formand for ’Flyvestationen Skrydstrups Naboer'. - Jeg er rystet. Jeg er faktisk meget rystet. Det er en helt anden melding, end den vi har fået hidtil, og den vi fik i november i 2017, og den Folketinget har fået, så jeg er virkelig rystet, siger Agnes Østergaard Rosenlund til TV SYD. Jeg er rystet. Jeg er faktisk meget rystet. Agnes Østergaard Rosenlund, formand, Flyvestationen Skrydstrups Naboer Hele processen omkring de nye fly, støjniveauet og konsekvenserne har ikke været optimal, mener formanden, der efterspørger mere åbenhed. - Det har ikke været et kønt forløb. Det kan vi ikke sige. Jeg tror, at Forsvarministeret har lært rigtig meget af den her proces, og fremadrettet håber vi på en bedre og mere åben dialog omkring det, siger Agnes Østergaard Rosenlund. Hvad skal der ske nu? Resultaterne fra støjberegninger har været ventet længe, og selvom de er blevet offentliggjort og præsenteret på borgermødet i Vojens, så er der stadig spørgsmål, der mangler at blive besvaret. For det vides endnu ikke, hvor mange boliger, der enten skal opkøbes eller støjsikres som konsekvens af jagerflyene og de nye støjberegningerne. Og den usikkerhed planter sig hos naboerne, mener Agnes Østergaard Rosenlund, som håber, at afklaringen kan komme hurtigt. Vi kender ikke omfanget af, hvor mange der bliver en del af vores kompensationsmodeller. Per Pugholm Olsen, koncernstyringsdirektør, Forsvarsministeriet - Vi håber på, at de, der bor indenfor det område, der er mest støj, rimelig hurtig får en afklaring på, hvad de kan forvente sig, så de kan komme videre med deres liv. Svaret lader dog vente på sig lidt endnu. - Vi kender ikke omfanget af, hvor mange der bliver en del af vores kompensationsmodeller. Det tager nogle måneder endnu, før det kommer helt på plads, så det bliver nok først efter sommerferien, siger Per Pugholm Olsen, der er koncernstyringsdirektør hos Forsvarsministeriet.