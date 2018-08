Borgerforslag kan blive til en helt ny svømmehal

Politikerne i Middelfart Kommune skal formentlig snart tage stilling til, om der er penge til en svømmehal. Et borgerdrevet forslag er godt på vej til at få underskrifter nok til at komme i byrådet.

Der er hårdt brug for endnu en svømmehal i Middelfart Kommune. Det mener tidligere livredder Thomas Lundgård, der står bag det borgerforslag, som han håber snart kommer i byrådet.

- Jeg synes, det er vigtigt, for der er langt til nærmeste svømmehal. Den ligger i den nordvestlige del af Middelfart, siger Thomas Lundgård til TV SYD.

Siden årsskiftet har borgerne i Middelfart haft mulighed for at stille forslag på kommunens hjemmeside. Lige nu er der 11 forskellige lige fra gratis psykologhjælp til unge under 25 til opsætning af en makulator på de offentlige genbrugspladser.

Forslaget om endnu en svømmehal i kommunen har fået masser af støtte, og når 850 underskrifter fra borgere med stemmeret i kommunen er blevet bekræftet, er sagen klar til at byrådet.

På kommunens hjemmeside er det muligt at støtte forslaget. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Ingen garanti

Det nye er, at borgerne har initiativretten. Mikkel Dragmose-Hansen, byrådsmedlem (SF)

Muligheden for, at politikerne lover at se på sagen, betyder dog ikke, at borgerne nu også får en ny svømmehal, fortæller byrådsmedlem Mikkel Dragmose-Hansen (SF).

- Vi stikker ikke blår i øjnene, vi stikker en arm ud, for at vi kan få et godt samarbejde mellem borgere og politikere. Det nye er, at borgerne har initiativretten, siger Mikkel Dragmose-Hansen (SF) til TV SYD.

Ønsket om en ny svømmehal er foreløbig det eneste af de 11 forslag, der er i nærheden af de 850 underskrifter, som der kræves.

