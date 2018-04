Lokal politiker bag borgerforslag: Det er københavnerpolitik

Den kommende strømmotorvej fra Holstebro til Tyskland skal løbe i jorden og ikke i luften. Det mener en gruppe mennesker bag et nyt borgerforslag.

Udsigten til at få 35 meter høje elmaster i baghaven har fået flere mennesker i vores del af Danmark op i det røde felt. De berørte kommuner har alle indgivet høringssvar, og flere har ønsket at kablerne skal i jorden i stedet, selvom den løsning er markant dyrere. Nu er en gruppe borgere gået ind i kampen. De har indsendt et borgerforslag, så sagen kan komme op i Folketinget.

- Det har vi gjort for at få de folkevalgtes øjne og ører på det her. Kan vi få det i Folketingssalen på et valgår, så er der en reel chance for, at vi kan komme ud over det her og få de kabler i jorden, siger Niels Flemming Hansen (K), der er medstiller af forslaget.

"Vi skal have lagt 400 KV-kablerne i jorden på hele strækningen, så vi ikke ødelægger den smukke natur, det rige dyreliv og situationen for de pressede boligejere," lyder det i forslaget, der skal have 50.000 underskrifter, hvis Folketinget skal behandle det.

- Man har besluttet at lave en strømmotorvej for at transportere strøm fra England til Tyskland. Det er sådan set fint nok. Men man vælger at lave 35 meter høje elmaster, det er jo fuldstændig vanvittigt. Dels er der en masse natur og dyreliv, der bliver smadret, dels er der en masse boligejere, der kommer i klemme. De bliver jo faktisk stavnsbundet, siger Niels Flemming Hansen

- Det jeg vil opnå, er at få de folkevalgte politikere i spil. Vi har intet hørt. Det er som om, de toner denne her sag ned. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er det værste eksempel på excelarkpolitik fra København. Hvis det her havde været Nordsjælland, så var de kabler blevet gravet ned.