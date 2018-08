Borgergruppe om Billundbanen: Det er efterhånden en farce

Ups. Banedanmark undersøgte miljøbelastningen fra en godsbane fra Vejle til Billund. Men der skal ikke køres gods på strækningen. Kun passagerer.

Billundbanen bliver udsat igen. Politikerne i Folketingets transportudvalg skulle have behandlet banen i august, men nu kommer den nye bane tidligst op i udvalget til november, måske senere.

Det skyldes, at Banedanmark har lavet en VVM-undersøgelse af en jernbaneforbindelse med godstog, men der skal ikke køre gods på strækningen, kun passagerer. Derfor skal Banedanmark i gang med en supplerende VVM-undersøgelse.

Det er ikke Banedanmark, der oplyser dette, men Martin Fogh Skovlyst fra borgergruppen vedr. Billundbanen. Han har fundet oplysningerne i en kvartalsrapport fa Banedanmark.

Uartigt

- Det er lidt uartigt overfor os borgere. Der har været den ene forsinkelse efter den anden, og selv om vi er mange, mange borgere, der nu på sjette år lever i uvished om, hvor jernbanen ender med at blive placeret, så orienterer de os ikke engang. Jeg har selv fundet oplysningerne i Banedanmarks kvartalsrapport og har derefter fået det bekræftet hos dem, siger Martin Fogh Skovlyst til TV SYD.

Mange udsættelser

Det er den seneste af en række udsættelser, siden ideen blev født i 2012. I forbindelse med togfonden i 2014 vedtog Thorning-regeringen forbindelsen fra Vejle til bl.a. Billund Lufthavn. Der er tre mulige linjeføringer i spil, men det er endnu ikke besluttet, hvilken en det skal være.

- Denne gang er det altså fordi, de har undersøgt en godsbane, selv om der aldrig har været tale om, at det skal være en godsforbindelse, men kun en personforbindelse. Det er ulykkeligt, men også en farce, og vi borgere smågriner efterhånden lidt af det, siger Martin Fogh Skovlyst.

Prisen steg

I maj viste et arbejdsnotat fra Banedanmark, at prisen for forbindelsen var steget fra 750 mio. kr. til mellem 1,1 og 1,3 mia. kr., og at alle foreslåede linjeforbindelser var samfundsmæssigt urentable.

Onsdag eftermiddag udbad Banedanmark sig ekstra tid, før de kunne svare på oplysningerne i denne artikel.

