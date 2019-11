Borgermøde på vej om kompensation for F-35-støj

Hele modellen omfatter støjkompensation for mere end 1.600 boliger i området omkring Flyvestation Skrydstrup.

Der vil torsdag aften i næste uge blive holdt borgermøde om kompensationsmodellen i Vojens-Hallerne, hvor Forsvarsministeriet vil fremlægge aftalen i detaljer, og hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Jesper Petersen, politisk ordfører for Socialdemokratiet og valgt Haderslev-kredsen, er tilfreds med aftalen.

- Det er vigtigt for mig, at der er mulighed for at vælge en kontant udbetaling, samt at nabobyerne ikke blev skåret over på midten, som det faktisk var tilfældet i nogle tidligere udkast. Hvor man f.eks. i en del af Vedsted og Over Jerstal kunne få kompensation og i andre dele af de samme byer ingenting ville få, siger Jesper Petersen.