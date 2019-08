Fra yt til hit: Borgerne i Horsens skal genbruge endnu mere

I Horsens er borgerne gode til at genanvende, men i fremtiden skal de blive endnu bedre til genbrug.

Omlastehallen på Genbrugspladsen i Horsens danner lørdag rammerne for en dag i genbrugens tegn. Borgerne i Horsens skal nemlig til at genbruge mere – og det også selvom byens borgere i de seneste fire år er blevet meget bedre til genbrug.

- Genanvendelsesprocenten er gået fra 18 procent og helt op til 50 procent. Vi skal dog blive endnu bedre til at genanvende, og det skal være ved at genbruge noget mere, siger Paw Amdisen, der er formand for Horsens grønne tænketank, GRO.

Genbrugsdag skal inspirere

I øjeblikket er en ressourceplan for Horsens Kommune i høring, og den er netop en del af planen bag genbrugsdagen.

For Paw Amdisen ligger det væsentlige fokus på ressourceplanen, men også den generelle viden om genbrug, håber han, at besøgende til genbrugsdagen får.

- Folk skal have mulighed for at komme med forslag til ressourceplanen, og så håber jeg også, at de vil blive inspireret, siger Paw Amdisen, der også er byrådsmedlem for SF.

Han mener, det for mange kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte og slutte i et genbrugsprojekt. Derfor har besøgende mulighed for at møde to genbrugsguruer, Kuno Bonne og Nicolai Manco på genbrugsdagen. De vil komme med gode genbrugsråd.

Genbrugsbyggemarked

Borgerne i Horsens kan med den nye ressourceplan også se frem til et genbrugsbyggemarked på Horsens Genbrugsplads.

Genbrugsbyggemarkedet vil også selv blive opført i genbrugsmaterialer, som borgerne i Horsens indleverer. Det kan være alt fra træet på den gamle terrasse til husets udskiftede vinduer.

