Minister beskyldes for at fortie sandheden om flystøj – i dag skal han forklare sig

Forsvarsminister, Claus Hjorth Frederiksen, skal i dag forklare Forsvarsudvalget, hvorfor han ikke orienterede Folketinget om kampfly, der ikke levede op til støjkrav.

Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen skal i dag kl. 12.00 i samråd og svare på, hvorfor han ikke har oplyst til Folketinget, at der var problemer med den danske model for støjberegninger og flyvemønstre på F-35 kampflyet, og hvad der skal ske for at sikre beboerne omkring Skrydstrup mod støj fra F-35 kampflyene.

Spørgsmålene er stillet af Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, der frygter, at Forsvarsministeren, i månederne inden kontrakten om de nye F-35 kampfly blev underskrevet, har fortiet sandheden for Folketinget og borgerne i Skrydstrup.

- Forsvarsministeriet var i september, oktober og november sidste år blevet advaret om, at den danske model for støjberegninger ikke kunne godkendes på baggrund af de testflyvninger, danske piloter foretog i USA på samme tidspunkt, og jeg kan ikke forestille mig andet, end at også Forsvarsministeren var bekendt med det, og dermed har fortiet sandheden, siger Eva Flyvholm fra Enhedslisten.

Folketinget blev ikke orienteret

Eva Flyvholm er uforstående over, hvorfor hverken Folketinget eller forligskredsen blev orienteret sidste efterår, da det stod klart, at F-35 dumpede i test. Ifølge Eva Flyvholm blev forligskredsen først orienteret i februar i år, to måneder efter kontrakten blev underskrevet, og Folketinget er ikke blevet orienteret overhovedet.

Jeg kan ikke forestille mig andet, end at også Forsvarsministeren var bekendt med det, og dermed har fortiet sandheden. Eva Flyvholm, Enhedslisten

- For det første bliver forligskredsen orienteret for sent, og det er ikke i orden. Folketinget får slet ikke nogen informationer om, at F-35 dumpede i test. Folketinget er vores parlamentariske grundlag, og vi skal selvfølgelig orienteres, så jeg mener afgjort ikke, Claus Hjorth Frederiksen har overholdt sit ministeransvar, siger Eva Flyvholm.

Nye støjprofiler

Nu skal Forsvarsministeriet udarbejde nye støjprofiler. Og inden da ved beboerne omkring Flyvestation Skrydstrup ikke, hvor meget det vil komme til at støje fra de nye kampfly.

- Det vil involvere beboerne endnu engang, og de aner ikke, om de er købt eller solgt. De er taget som gidsler, siger Eva Flyvholm.