Lokalt valgsted overrasker: Borgerne strømmer til

Valgforsker frygter lav valgdeltagelse ved Europa-Parlamentsvalget i dag, men i byen Hovslund har en stor procentdel sat deres kryds søndag eftermiddag.

Klokken er 15 i den lille, sønderjyske stationsby Hovslund, der ligger i Aabenraa, hvor en stor del af borgerne allerede har stemt ved Europa-Parlamentsvalget i dag.

Hele 44,69 procent af byens borgere havde klokken 15 været nede at sætte deres kryds.

Stemmeprocent opgjort på kommuner ved Europa-Parlamentsvalget i 2014: Haderslev: 55,30 Billund: 50,87 Sønderborg: 55,24 Tønder: 52,23 Esbjerg: 51,28 Fanø: 61,96 Kolding: 55,69 Vejle: 57,09 Varde: 55,23 Vejen: 55,15 Aabenraa: 53,49 Fredericia: 53,25 Horsens: 55,99 Hedensted: 58,48 Kilde: Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet

Ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 lød den samlede stemmeprocent i Hovslund på 54 procent. Med fem timer endnu til valgstedet lukker, er valgstyrer Robert Andersen sikker på, at stemmeprocenten bliver højere end ved seneste valg.

- Det er jeg helt overbevist om, siger Robert Ándersen.

Byen har intet gjort for stemmerne

I Aabenraa Kommune har man ikke gjort noget særligt for at øge valgdeltagelsen ved valget i dag, men Robert Andersen gætter på, at det, at der er flere partier ved valget i år, gør en forskel for valgdeltagelsen.

- Jeg tror, det betyder, at der helt sikkert er nogle partier, som man kan blive enig med, siger Robert Andersen.

Ved Europa-Parlamentsvalget 2019 kan man stemme på tre nye partier: Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet.

To valg gør en forskel

Valgforsker Kasper Møller Hansen har faktisk frygtet en lav valgdeltagelse, fordi Folketingsvalget og Europa-Parlamentsvalget i år ligger oven i hinanden.

- Vi skal nok være glade, hvis vi når en valgdeltagelse på 50 procent, siger valgforsker Kasper Møller Hansen til JyllandsPosten.

Men valgformand i Hovslund Jonas Haase er overbevist om det modsatte. Han tror, at det, at vi har to valg så tæt på hinanden, påvirker valgdeltagelsen positivt.

- Jeg tænker, det betyder, at borgerne er lidt mere i valgstemning, og derfor vil vi se, at flere stemmer i år, siger Jonas Haase.