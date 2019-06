Borgmester: De mennesker, jeg skal møde, kan jeg møde hjemme

Der er stor forskel på, hvordan de syd- og sønderjyske kommuner tager imod Folkemødet på Bornholm. Nogle bliver hjemme, andre sender en hel delegation.

Folkemødet på Bornholm er måske nyere dansk histories mest hypede mediebegivenhed. Man skulle ikke tro, at det var muligt at overleve som journalist, erhvervsmand/kvinde eller politiker, hvis man bliver hjemme og passer sit arbejde.

Det er der seks byråd i Syd- og Sønderjylland, der gør, altså bliver hjemme. Det er Kolding, Aabenraa, Vejen, Billund, Fanø og Hedensted.

- Hvis jeg skal møde borgerne i Aabenraa, kan jeg møde dem her i kommunen. Hvis jeg skal møde folk fra andre kommuner eller lobbyister eller andre, så kan jeg møde dem i KL-regi (KL: Kommunernes landsforening. red.) og så sker der så mange andre ting her i byen i denne uge, siger Aabenraas borgmester, Thomas Andresen, V.

Sønderborg sender flest

I den gruppe, der tager med, er der stor spredning. Fra Esbjerg kommer borgmesteren, Jesper Frost Rasmussen, (V) to af dagene og ellers ingen på kommunens regning.

Sønderborg er den by, der sender flest. Otte byrådsmedlemmer, en borgmester og to fra direktionen. Der kunne have været flere, men antallet af pladser er begrænset af, hvor mange hotelværelser, kommunen har fået, og pladserne er fordelt efter først til mølle princippet.

Haderslev går all in med borgmesteren og 7 byrådsmedlemmer og en enkelt embedsmand. Deltagerne bor beskedent på en lejrskole i Hasle, og det kommer til at koste anslået 6408 kroner pr deltager. Det er andet år, at Haderslev er med.

Aabenraa bliver som skrevet står hjemme. Men det er ikke for, at borgmesteren vil sætte sig på den høje hest.

- Det er vigtigt, at vi kommer ud og møder andre mennesker. Vi har bare prioriteret noget andet end folkemødet, fortæller borgmesteren til TV SYD, der endnu har til gode at deltage i det bornholmske tabernakel.

Varde sender også en pæn gruppe, men uden borgmester Erik Buhl, (V). Men seks byrådsmedlemmer og kommunaldirektøren får fornøjelsen af at dyrke demokratiet på klippeøen. Varde har i øvrigt samme ordning som Tønder, hvor de folkevalgte kan deltage i eet folkemøde på kommunens regning i hver valgperiode.