Borgmester efter klimadebat: - Det skal øverst på listen

Fredericia borgmester Jacob Bjerregaard (S) deltog lørdag i en debat på Folkemødet på Borholm, hvor kommunernes klimakamp var i fokus.

Kommunerne står med mange opgaver til daglig. Alt fra undervisning, pleje af ældre og rengøring og oprydning i gaderne.

Men hvilken rolle har kommunerne i klimakampen?

Det var det overordnede spørgsmål i en debat, som fandt sted på Folkemødet på Bornholm lørdag. I Kommunernes Landsforenings telt havde en gruppe tilhører sat sig til rette for at få svar på lige netop det spørgsmål. Og til at give dem svar var blandt andet Jacob Bjerregaard (S), der er borgmester i Fredericia Kommune

Den socialdemokratiske borgmester deltog i debatten sammen med to andre borgmestre – Carsten Rasmussen fra Lejre Kommune og Steen Christiansen fra Albertslund Kommune. En debat hvor de var meget enige.

Vi skal få borgerne til også at sortere mere affald – vi skal brænde mindre af og genbruge mere. Jacob Bjerregaard, borgmester, Fredericia Kommune

- Jeg synes, at vi havde en rigtig god debat omkring kommunernes rolle i den grønne omstilling. Vi skal opfylde vores del af de klimatilpasninger, som vi simpelthen er nødt til at gøre noget ved, sagde borgmesteren efter debatten var afsluttet.

Hvad for nogle udfordringer står Fredericia Kommune overfor i fremtiden, når vi snakker klima?

- Fredericia Kommune står over en række udfordringer ligesom andre kommuner også gør – men vi er også godt i gang. Vi er der, hvor vi nu politisk skal forpligte os til at få sat klima på dagsordenen.

De tre borgmestre svarede på spørgsmål fra tilhørerne i Kommunernes Landsforenings telt på Folkemødet. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Flytter folk fra bil til cykel

- For første gang siden 2001 har dagsordenen i en valgkamp været noget andet end flygtning og indvandre. Den her gang var det klima, siger Steen Christiansen til publikum under debatten.

Det er et udsagn, som Jacob Bjerregaard er enig i. Men han peger også på, at debatten omkring klimaet og dermed kommunernes rolle i klimakampen er kommet meget hurtigt.

- Indenfor det sidste år har det eskaleret. Det står meget klart for mig, hvor vigtigt det er, at kommunerne får prioriteret det her. Det skal øverst på listen, siger Jacob Bjerregaard.

Han har på Folkemødet deltaget i flere debatter med fokus på klima. Og det er blevet tydeligt for ham, at der bliver sat store forventninger til kommunerne i forhold til den klimatilpasning, som vi står overfor nu.

Hvad kan du som borgmester i Fredericia Kommune bringe til bordet i den her debat?

- Jeg bringer gode eksempler på, hvordan vi arbejder i Fredericia. Jeg har nævnt vores supercykelsti til Middelfart, og de andre cykelstier, som vi har etableret i Fredericia. De har det formål at flytte folk fra bilen og over på cyklen. Det er også godt for folkesundheden, siger Jacob Bjerregaard.

Jacob Bjerregaard lytter til svaret fra sin borgmesterkollega Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Kommunerne vil være med

Jacob Bjerregaard sidder også som formand for Kommunernes Landsforenings miljøudvalg, hvor han arbejder med klima-spørgsmålet. Og det i høj grad i samarbejde med borgerne i de forskellige kommuner, at løsninger skal findes.

- Vores varmeforsyning med fjernvarme - der skal vi have mere overskudsvarme ind fra virksomhederne, så vi brænder mindre af. Vi skal få borgerne til også at sortere mere affald – vi skal brænde mindre af og genbruge mere, siger Jacob Bjerregaard.

Som formand for KL’s miljøudvalg har Jacob Bjerregaard deltaget i mange møder med den forhenværende regering - nu ser han frem til en ny regering. Borgmesteren mener, at der skal laves om på lovgivningen, hvis kommunerne skal lykkes med deres klimatilpasninger. Noget, som han fremover vil have på dagsorden i udvalget hos KL.

- Vi vil være med til at sikre den grønne omstilling, og der er områder, hvor vi kan være med til sørge for at den grønne omstilling ruller ud over hele Danmark, siger Jacob Bjerregaard.