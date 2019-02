Borgmester efter politiaktion: - Jeg tror på, vi har fået bund i den her konflikt

Efter dagens politiaktion i Esbjerg tror borgmesteren, at man er tæt på konfliktløsning, men arbejdet mod bandemiljøet skal fortsætte.

- Med de sidste 25 mand, der er blevet anholdt i dag, så tror jeg på, at vi har fået bund i den her konflikt. Det håber jeg i hvert fald meget.

Sådan siger Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) efter dagens politiaktion mod bandemiljøet i Kvaglund.

Siden september 2017 har kampen mellem de to bander i Esbjerg stået på. Banderne fra Stengårdsvej og Kvaglund er kun gået mod hinanden, men Syd- og Sønderjyllands Politi oplever, at borgere udenfor banderne alligevel føler sig utrygge.

Og det er det borgmesteren nu tror – og håber – at politiet og kommunen sammen råder bod på.

Tiltag fra begge sider

Esbjerg Kommune og politiet har sammen udført en række tiltag for at komme bandekonflikten til livs. Politiet efterforsker og skal – ligesom i dag – have fat på de kriminelle. Fra kommunens side handler det om at forebygge for at mindske tilstrømningen af unge, der kommer ind i bandemiljøet. Blandt andet har de holdt lokale borgermøder, besøgt unge i skoler og fritidsklubber samt taget kontakt til fædre- og mødregrupper.

- Jeg synes, det er glædeligt, at der har været stort fokus på det her fra politiets side. Vi har brug for, at der er tryghed og ro i Esbjerg, siger borgmesteren.

00:12 Se billeder fra politiaktionen i Kvaglund, der endte med 25 anholdelser. Se flere billeder af seneste nyt på localeyes.dk. Foto: Finn Grahndin, TV SYD Luk video

Selvom han tror, at de har fået bund i konflikten, vil der fortsat være fokus på området. For eksempel skal løsladte bandemedlemmer hjælpes ud i beskæftigelse og væk fra bandemiljøet.

- Der er sat skrappe midler ind, og der er fortsat fuldt fokus fra kommunens side og fra politiets side, for det er fuldstændig uacceptabelt, at man bekriger hinanden, og det vil vi ikke finde os i, fastslår Jesper Frost Rasmussen (V).