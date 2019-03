Borgmester er sygemeldt

Vardes borgmester Erik Buhl, (V), er indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg med forhøjede kalktal.

Borgmester Erik Buhl blev tirsdag i sidste uge indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg med forhøjede kalktal. Det oplyser Varde Kommune i en presse-meddelelse.

Erik Buhl håber på at være hurtigt tilbage i arbejdstøjet.

I forbindelse med en grundig helbredsundersøgelse afslørede blodprøver for højt indhold af calcium (kalk) i blodet og for høje nyretal hos borgmester Erik Buhl.

Tallene er nu tæt på normalen, men borgmesteren er stadig indlagt, mens der arbejdes på at finde en årsag.

- Det er en meget mærkelig fornemmelse at gå fra rask til syg på ti sekunder, men jeg er glad for, at det blev opdaget i tide, og jeg er imponeret over den måde, vores sundhedssystem fungerer på. Jeg håber, jeg snart er tilbage på fuld kraft, lyder det fra borgmester Erik Buhl i pressemeddelelsen.

1. viceborgmester Anders Linde varetager borgmesterens opgaver i Erik Buhls fravær – herunder rollen som mødeleder ved byrådsmødet tirsdag aften.