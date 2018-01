Borgmester glad på Sønderjyllands vegne

Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V) tager det roligt, at han for anden gang er forbigået ved udflytning af statslige arbejdspladser.

Der kommer heller ikke nye statslige arbejdspladser til Aabenraa Kommune i denne omgang. Borgmester Thomas Andresen tager dog situationen med ophøjet ro og glæder sig i stedet på landsdelens vegne.

- Jeg er ikke en skuffet borgmester. Jeg er egentlig mest optaget af, at der bliver tilført regionale arbejdspladser i det sønderjyske, og det har vi fået, siger han til TV SYD.

Aabenraa har dog i modsætning til første gang forsøgt at tiltrække statslige arbejdspladser til kommunen.

- Vi har budt ind med de kompetencer, som vi mener, at vi kan tilbyde blandt andet på sundhedsområdet og velfærdsområdet, og nu tager vi til efterretning, at der ikke er brug for det, siger Thomas Andresen, der i nyere tid dog ikke er helt uden succeser med hensyn til nye arbejdspladser og udvikling i kommunen.

- Jeg render ikke rundt og er en grædende borgmester. Det vil være tosset, når jeg for kort tid siden kunne glæde mig over, at vi får Apple og Google til kommunen. Det fokuserer vi på nu, siger han.