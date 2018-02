Borgmester godt træt af forslag om dobbelt straf

Et forslag om dobbelt straf for kriminelle handlinger i ghettoområderne er ikke anvendeligt i Kolding, mener borgmesteren.

Regeringen vil indføre dobbelt straf for visse typer af kriminalitet begået i ghettoområder, fortæller justitsminister Søren Pape i dag til Berlingske. Forslaget bliver en del af regeringens ghettopakke, som sandsynligvis fremlægges i Folketinget torsdag i denne uge.

Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) er ikke den store fan af forslaget, hvis det betyder, at alle såkaldte ghettoområder skal skæres over én kam. Han mener, at kommunerne skal have værktøjerne der, hvor der er brug for dem.

- Jeg synes selvfølgelig, at vi skal have alle de værktøjer, vi overhovedet kan bruge. Og så skal vi sørge for at nuancere det, så vi ikke sammenligner æbler og pærer. Hvis man har problemer med kriminalitet i nogle områder, må man kigge isoleret på, hvad man skal gøre dér. Så er der andre områder, som for eksempel vores i Kolding, hvor kriminaliteten heldigvis ikke er alarmerende høj, siger han til TV SYD.

- I Kolding er der jo ikke høj kriminalitet, så det er nogle andre værktøjer, vi skal bruge. Lad os få værktøjerne, men lad os kunne anvende dem lokalt, så vi kun sætter det i gang, der er behov for.

Nytilkomne flygtninge må i dag ikke bosætte sig i et ghetto-område de første tre år efter deres ankomst til kommunen.

- Når de så har fået en lejlighed, kan de 14 dage senere flytte ind i vores ghettoområder alligevel. Det skal vi have kigget på, så vi kan forhindre, at nytilkomne bliver tvunget til at bo et andet sted i kommunen, mener Jørn Pedersen.

Han tror på, at Regeringen giver kommunerne lov til lokalt selv at beslutte, hvilke værktøjer, de vil anvende.

- Jeg tror ikke på, at man gør det for alle over én kam, det giver simpelthen ingen mening. Det giver kun mening dér, hvor man har problemerne. Det ville i Kolding betyde, at man ville stille ghettoområderne anderledes end andre boligområder i Kolding, hvor kriminaliteten er lige så høj, eller rettere lige så lav, siger han til TV SYD.