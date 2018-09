Venstreborgmester: Håndtryk er ikke en kommunal opgave

Regeringen har stillet et lovforslag om, at man skal give hånd for at få dansk statsborgerskab. Det vækker stor debat blandt flere Venstreborgmestre.

To hænder mødes, griber om hinanden og trykker. Et håndtryk er for mange danskere bare et håndtryk, men nu skal håndtrykket måske til at være nøglen, der åbner døren til det danske land.

Læs også Kommuner risikerer tvangsbøder ved manglende håndtryk

Min umiddelbare tanke er, at der er nogen ting, man ikke bør lovgive om, og et håndtryk ligger uden for den kategori. Thomas Andresen, borgmester, Venstre, Aabenraa

Det mener regeringen, der har udarbejdet et lovforslag, hvor håndtrykket skal være en del af en ny ceremoni, der skal foregå, når en person skal have dansk statsborgerskab. Men det forslag kritiserer flere Venstreborgmestre.

- Min umiddelbare tanke er, at der er nogen ting, man ikke bør lovgive om, og et håndtryk ligger uden for den kategori, fortæller Aabenraas Venstreborgmester Thomas Andresen, og han tilføjer:

- Vi er nået for langt ud, hvis vi tvinger folk til at give hånd for at få statsborgerskab, når det er imod deres overbevisning, fortæller Thomas Andresen og understreger, at det ikke bør være en kommunal opgave at udføre håndtrykket. I stedet for bør det være statens.

En bøde skal tvinge kommuner til at overholde reglerne

Aabenraas borgmester er blot én blandt flere Venstreborgmestre, der er uforstående over for regeringens forslag om et obligatorisk håndtryk.

Et håndtryk, der måske kan ende med at koste kommunerne dyrt. For hvis en kommunal repræsentant ikke afkræver et håndtryk i forbindelse med statsborgerceremonien, så vil det koste en bøde.

Det viser et folketingssvar fra Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), efter Enhedslistens Stine Brix har spurgt til, hvilken straf det skal udløse ikke at kræve håndtrykket.

Jeg er absolut ikke for et håndtryk, men kommer loven, så følger vi den selvfølgelig. Jørn Pedersen, borgmester, Venstre, Kolding

- Hvordan det bliver i praksis, det må vi se, siger Hans Peter Geil fra Venstre, der er borgmester i Haderslev, og Vejens borgmester understreger, at han ikke vil bryde reglerne, hvis de kommer.

- Det er jo symbollovgivning, men hvis der kommer en lov, så er det loven, vi følger, siger Egon Fræhr fra Venstre, og den tanke deler han med Kolding borgmester.

- Jeg er absolut ikke for et håndtryk, men kommer loven, så følger vi den selvfølgelig, siger Venstres Jørn Pedersen.

Det obligatoriske håndtryk skaber også debat på de sociale medier. Her er det Venstres folketingskandidat Philip Tietje, der stiller op i Aabenraa, der kommenterer debatten på Twitter.